NewTuscia – SUTRI – Sabato 29 luglio alle ore 19 nella Cattedrale di S. Maria Assunta si conclude al XXII edizione del Beethoven Festival Sutri con l’appuntamento dal titolo “Fantasie di concerto”, affidato a Fabio Severini, uno dei più grandi oboisiti italiani nonché membro stabile del Teatro dell’Opera di Roma e primo oboe solista di colonne sonore di Morricone, Bacalov, Piovani, Trovajoli, Ortolani, Frisina, De Angelis, Serio e Buonvino, ed Elisabetta Scappucci, pianista di origine viterbese molto apprezzata dalla critica. Il Duo Severini Scappucci, costituitosi recentemente, si inserisce all’interno dell’Associazione Wind Academy che promuove e valorizza tutta la letteratura musicale dedicata agli strumenti a fiato.

Il percorso musicale scelto dai due artisti per il Beethoven Festival Sutri segue il filo conduttore del linguaggio dell’Opera, capace di regalare sempre forti emozioni, attraverso una selezione molto curata di Fantasie su melodie immortali di opere celebri con due meravigliosi excursus nel repertorio pianistico. Il genere della fantasia per strumento solista e orchestra su temi d’opera era caro all’Ottocento e si caratterizzava per una scrittura estremamente virtuosistica . Il concerto si aprirà con la Fantasia e variazioni op.54 su “Il Corsaro” di Verdi di Verroust e la Fantasia in re minore K 397 di Mozart (per pianoforte solo), proseguendo con la Fantasia su temi del Rigoletto di Verdi di Daelli e la Fantasia op. 57 su “La pazzia” dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti di Brod. Seguiranno l’Improvviso-Fantasia op.66 di Chopin (per pianoforte solo) per concludere il concerto con la Fantasia su temi da “La Favorita” di Donizetti di Pasculli. Un percorso policromo di grandi compositori, dunque, quello proposto dal duo Severini-Scappucci, come nello stile della rassegna.

Fabio Severini, attualmente membro stabile dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, ha collaborato in qualità di primo oboe con diverse Orchestre con le quali ha tenuto concerti in Italia e all’estero: Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra di Roma, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Regionale del Lazio, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, Orchestra Filarmonica “A.Toscanini” di Parma, I Filarmonici di Roma di Uto Ughi, A.M.IT . (Accademia Musicale Italiana), Roma Sinfonietta, International Chamber Ensemble. Elisabetta Scappucci, viterbese di nascita, appartiene ad una famiglia di musicisti. La sua carriera solistica l’ha vista protagonista in Italia e in diversi Paesi dove ha portato parte del repertorio pianistico dei più importanti compositori, da Mozart a Chopin, da Beethoven a Schumann riscuotendo ovunque successi e apprezzamenti da pubblico.

Il Beethoven Festival Sutri è organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Sutri con il contributo del Comune di Sutri, della Fondazione Carivit, della Banca Lazio Nord e con il patrocinio della Provincia di Viterbo. Tutti gli appuntamenti di questa edizione si svolgono nella Cattedrale “S. Maria Assunta” di Sutri.

Informazioni più dettagliate sul sito ufficiale della manifestazione www.beethovenfestivalsutri.com

Contatti: Associazione Amici della Musica di Sutri – 353.3756855 – info@beethovenfestivalsutri.com

—