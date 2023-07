NewTuscia – ROMA – «Sono particolarmente fiero di annunciare che come promesso L’Asl Rm 5 avrà finalmente la risonanza magnetica che sarà installata entro i primi mesi del 2024 all’interno dell’Ospedale di Colleferro. Per portare a compimento l’opera sono stati stanziati oltre 6 milioni, all’interno dei fondi per il Giubileo, che saranno utilizzati per l’intera ristrutturazione del comparto operatorio proprio a livello impiantistico». lo dichiara l’assessore Giancarlo Righini.

«Desidero ringraziare il Direttore Generale della Asl Rm5, Giulio Santonocito per la proficua collaborazione, il Senatore di Fratelli d’Italia Giorgio Salvitti, e il consigliere comunale di FdI di Colleferro, Fabio Patrizi, per aver sollecitato incessantemente la risoluzione dell’annosa vicenda. Ci dispiace, invece, per tutte quelle cassandre che addirittura parlavano di un disegno della Regione Lazio per colpire Colleferro in quanto governata da un’amministrazione di centrosinistra. Ancora una volta, invece, abbiamo dimostrato che, con la presidenza Rocca, l’unico interesse è quello dei cittadini che finalmente, dopo anni di promesse non mantenute, potranno avere a disposizione una risonanza magnetica anche nel loro territorio», conclude Righini.