NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Questa mattina ho protocollato con altri colleghi e colleghe del gruppo del Pd un’interrogazione rivolta all’assessore Schiboni, per chiedere conto di alcune disposizioni della determina approvata lo scorso 21 luglio in tema di potenziamento della rete regionale dei servizi per lavoro e formazione.

Con questo atto, infatti, la Regione apre ai privati nella gestione dei servizi per il lavoro, rinunciando a potenziare l’attuale organizzazione dei CPI, senza avviare quei percorsi di valorizzazione per il personale regionale come i sindacati chiedono da tempo, con la finalità di migliorare un servizio che a detta di tutti va messo al passo dei tempi e delle sfide future.

Per questo chiediamo all’assessore al lavoro e alla formazione di sapere innanzitutto se e come le sigle sindacali siano state coinvolte nel processo di definizione di quanto contiene la determina. Ma anche quali limiti e regole siano state implementate per definire meglio il ruolo del personale pubblico e quello dei privati.

Perché, infine, approvare ora una determina di questa portata, prima ancora della delibera di giunta per la riorganizzazione dei CPI e dei servizi del lavoro, a cui l’atto fa riferimento?”.

Così in una nota la consigliera regionale del PD Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.