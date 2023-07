NewTuscia – TERNI – Scatterà dal 26 luglio e durerà fino al 10 agosto un senso unico alternato regolato da semaforo sulla Sr 313 Passo Corese nel comune di Terni.

Lo stabilisce un’ordinanza della Provincia in relazione ai lavori di riqualificazione della rete idrica nella zona di Macchia di Bussone. Il provvedimento, chiesto dalla ditta che svolgerà i lavori per conto di Umbriadue, è finalizzato a far eseguire gli interventi in piena sicurezza nel tratto fra il km 55+512 e il Km 55+650 e resterà in vigore per tutte le 24 ore, fino al termine del cantiere.