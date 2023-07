NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Flaminia Civita Castellana, al via la nuova stagione. I diciannove giocatori, che per ora fanno parte della rosa della formazione rossoblù, puntuali come un orologio svizzero ieri mattina si sono presentanti al Madami per l’inizio della preparazione. Il “primo giorno di scuola” e iniziato con gli abbracci tra i confermati, presentazione dei nuovi e le strette di mano tra i giocatori e i tecnici. I saluti della società sono stati portati dal presidente Francesco Bravini e dal diesse Stefano Scardala.

Poi una volta indossati calzettoni e nuova divisa i giocatori sono stati presi in consegna dello staff tecnico diretto da Federico Nofri, Giovanni Abate (secondo) e del preparatore atletico Marco Antinori che, li hanno divisi per gruppi e sottoposti al test di Gacon, che valutare le capacità fisiche di ognuno. Paolo Gobattoni allenatore dei portieri invece ha preso in consegna i due portieri, Gabriele Oliva e Marcello Chicarella per sottoporli anche quest’ultimi al primi test stagionali. “ Iniziamo un nuovo percorso – ha detto Nofri – che punta a migliorare la posizione dello scorso anno (quinto posto ndr); ci aspetta un campionato molto impegnativo e l’obbiettivo è quello dei play-off come già annunciato”.

La squadra si sposterà da oggi sul campo di Ronciglione per proseguire con i test atletici. Dal primo agosto andrà in ritiro a Soriano nel Cimino e si allenerà sul campo di Canepina fino al 13. Tre i test amichevoli programmate il 5 contro la Faul Cimini a Canepina, il 9 sempre a Canepina contro L’Aquila e il 20 agosto contro la Roma City.