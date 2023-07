NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – A Civita Castellana torna l’appuntamento annuale con la Festa in onore di Ivan Rossi, il giovane animatore che nel 2007, all’età di 30 anni, perse la vita per aiutare e portare in salvo ben 5 bagnanti in difficoltà nelle acque di Noto Marina, in Sicilia. Ad Ivan è stata assegnata la medaglia d’oro al valor civile dal Presidente della Repubblica Napolitano e da allora i giardinetti di Via San Gratiliano portano il suo nome, sono diventati il Parco Ivan Rossi, proprio lì si svolgerà l’11° Festa in sua memoria.

Il programma è molto ricco: si inizierà con un’anteprima venerdì 28 luglio alle ore 21 con la presentazione di “Lost in Civita”, la particolare caccia al tesoro che appassiona e coinvolge l’intera cittadina, a seguire il dj set di Andrea Bernardi presso lo spazio esterno de “La Sezione”. Sabato 29 giugno, giorno in cui ricorre il compleanno di Ivan, la festa prenderà il via ufficialmente alle 17,45 con la piantumazione di un albero dedicato a Paolo Portoghesi, architetto di fama mondiale recentemente scomparso, artefice del Parco Ivan Rossi insieme ad un’ottantina di studenti del Liceo Scientifico Colasanti, che lo pensarono e progettarono nell’anno scolastico 2010/2011. Alle ore 18 aprirà il tradizionale mercatino ed inizieranno i vari giochi (calcio balilla, calcio tennis, corn hole) a cura delle associazioni Patatrac, OPS, La Tana dei Goblin ed Alex Passion tattoo. Alle 18 il via anche all’animazione per i più piccoli, organizzata da Il Mondo incantato; per i bambini saranno presenti anche elastici e gonfiabili.

Alle 19 cominceranno ad esibirsi gli artisti di strada e gli arcieri di Civita Castellana, mentre alle 19,30 apriranno gli attesissimi stand gastronomici. Alle 21 ci sarà lo spettacolo di danza “Green is the new black” della FDH Formazione Danza Honey. A seguire, alle 22, serata musicale con “Daniele si nasce” nei panni di Renato Zero, vincitore del “Tale e quale show” del 2022.

Domenica mattina, 30 luglio, alle ore 9 comincerà la settimana edizione di “Lost in Civita”. Alle 18 riprenderanno tutti i tornei del giorno precedente, l’animazione per bambini, il mercatino artigianale e poi gli artisti di strada; alle 19,30 riapriranno gli stand gastronomici gestiti dagli “Amici della cucina”. Alle 20,30 si svolgerà la premiazione di tutti i giochi. Alle 21,30 si esibirà il bravissimo comico Antonio Giuliani. Prima della chiusura della festa, ci sarà una novità: in sostituzione delle lanterne che purtroppo non si possono più lanciare per motivi di sicurezza, si ricorderà Ivan con una coloratissima coreografia fatta da piccole bandierine, che saranno disponibili presso lo stand dell’Associazione onlus Ivan Rossi.

L’Associazione invita tutti a partecipare, grandi e piccini, per ricordare Ivan con un sorriso, rendergli omaggio e raccogliere fondi da destinare alle fasce più fragili della popolazione civitonica ed all’associazionismo benefico locale.