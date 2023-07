NewTuscia – ROMA – “È stato un onore incontrare oggi gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia in presidio per protestare contro la possibile lottizzazione dell’istituto propugnata da questa maggioranza con un emendamento leghista al Decreto Giubileo. Dopo aver calcato per decenni i set cinematografici mi ha fatto un piacere immenso vedere i futuri volti del cinema italiano prendere posizione a difesa di ciò che è loro e difendere un centro di assoluta eccellenza dagli appetiti della maggioranza. Saremo al loro fianco in Parlamento per sostenere la questa battaglia comune fino al raggiungimento di quello che è l’unico obiettivo possibile: il ritiro dell’emendamento in questione e la tutela della libertà, dell’indipendenza e dell’autonomia del Centro Sperimentale di Cinematografia e in generale del mondo del cinema e dell’arte”.

Così Il deputato M5S Gaetano Amato, che si è recato oggi insieme al presidente Conte presso il centro sperimentale di cinematografia di Roma a sostegno della protesta degli studenti.