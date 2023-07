NewTuscia – CIVITGA CASTELLANA – Umberto Sorrenti è un nuovo schiacciatore dell’Ecosantagata Civita Castellana!

Giovane classe 2001, Umberto è uscito dal vivaio della Tonno Callipo Vibo Valentia dove negli anni successivi si è messo in luce ed in mostra per le sue innate doti atletiche e tecniche anche nei campionati di Serie B

“Ringrazio la società per aver creduto in me e sono molto contento di entrarne a far parte.” – le sue parole da nuovo acquisto rossoblù –

“Nella stagione passata ci siamo incontrati d’avversari e ho potuto notare da vicino l’impegno che ci mette nella propria organizzazione. Non vedo l’ora di iniziare per prepararci al meglio e provare a centrare gli obiettivi prefissati e a riconfermarci! A presto!”