NewTuscia – VETRALLA – Il nostro pilota vetrallese Francesco Puocci ha conseguito un meritatissimo primo posto di podio alla seconda tappa del Campionato europeo rally raid T.T. in Romania.

Sono stati giorni di gara molto duri per Frank, caratterizzati da alte temperature e da terreni insidiosi a causa delle irrigazioni dei campi non prevedibili, che spesso creavano canali molto profondi e, quindi, pericolosi. Frank ha dato tanto gas alla sua ktm 690 sfiorando a volte anche i 170km/h. Oggi Francesco si lascia alle spalle la Citta di Calaraci, per iniziare a prepararsi per il prossimo appuntamento in Croazia. Complimenti al nostro pilota