NewTuscia – TORRE ALFINA ( ACQUAPENDENTE) – Il manager aziendale Paolo Bartolomeo Bongiorno è il nuovo proprietario del castello di Torre Alfina. Laureatosi all’Università La Sapienza di Roma in Economia e Commercio ramo manager Aziendale è attualmente Presidente del Gruppo Marifin ed in passato ha contribuito alla crescita di Gruppi del calibro di Buca P.2000, Preda Informatica, Value-Re, Padan.

Amore sconfinato per tutto quello collegato all’enogastronomia tanto da far parte della Fondazione Italiana Sommelier. Attestati di stima a 360° gradi da parte di autorità civili, militari e politiche della Provincia di Viterbo invitate alla presentazione. Tra quali quello del Parroco Don Enrico Castauro che a nome dell’Unità pastorale di cui fa parte anche la Parrocchia di Torre Alfina ha sottolineato come “tutto è l’inizio che fa ben sperare per la promozione del territorio e delle nostre bellezze”.