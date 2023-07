NewTuscia – GROSSETO – Ottime performance degli atleti dell’Alto Lazio, impegnati da venerdì 21 a domenica 23 luglio ai Campionati Italiani Juniores di atletica di Grosseto, che sono andati in scena presso lo stadio Zecchini con la presenza di ben 1000 atleti provenienti da tutt’Italia. All’importa nte manifestazione che ha presentato i migliori degli Under 20 italiani, in gara anche tre atleti viterbesi dell’Atletica Alto Lazio, Giuseppe Guerra, impegnato nel Peso e nel Disco, Matteo Cianchelli impegnato negli 800m. ed Ele na Vergaro che anche quest’anno veste i colori della forte compagine reatina della Studentesca Andrea Milardi impegnata nei 100hs. e nella staffetta 4x100m.

Matteo Cianchelli, allenato da Giuseppe Misuraca, si è presentato nella gara degli 800m. con ben 43 iscritti e la disputa di 4 serie con il 21° accredito con 1’54”92 , ma nell’occasione ha saputo dare il meglio di se classificandosi 4° nella 3^ serie e 14° in classifica generale con il suo nuovo record personale di 1’54”77. Elena Vergaro, esplode nella gara dei 100Hs. e dopo aver ottenuto il 4° tempo nelle batterie di qualificazione con 14”37 ed il 4° tempo anche nelle semifinali con 14”29, si migliora ancora in finale sfiorando il bronzo con il suo nuovo record personale di 14”24 (vento -0,8), per la gioia anche del suo allenatore Umberto Battistin. Giuseppe Guerra, allenato da Sergio Burratti, non riesce nel Peso ad avvicinarsi ai suoi migliori lanci e con 13,83 deve accontentarsi della 10^ piazza; prova sfortunata invece nel disco dove nel tentativo di realizzare un buon risultato tecnico incappa in tre nulli successivi, non accedendo ai lanci di finale (G.M.)