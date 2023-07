NewTuscia – CARBOGNANO – Un cartellone di altissimo livello artistico: da ottobre ad aprile, 12 (+1) appuntamenti con il meglio della commedia nazionale e internazionale.

Carbognano, 20 luglio 2023: Dopo la Stagione della rinascita, la Stagione dell’eccellenza: il Teatro Bianconi di Carbognano presenta il nuovo cartellone 2023/2024 con ben 12 (+1) spettacoli unici, divertenti, emozionanti, alcuni di nuovissima produzione, che da ottobre ad aprile, vedranno sfilare sulle storiche tavole del palcoscenico viterbese molti dei protagonisti più acclamati della commedia e del teatro nazionale. Impossibile elencarli senza correre il rischio di dimenticare qualcuno, ne citiamo alcuni già noti al pubblico del Bianconi: Michele La Ginestra, Paolo Triestino, Marco Cavallaro, Matteo Vacca, Marco Fiorini, Mario Antinolfi, Ilaria Nestovito, Sergio Zecca, Manuela Bisanti, Francesco Stella, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Andrea Perozzi, Clizia Fornasier, Attilio Fontana e ancora tanti altri che potrete trovare sul sito del Teatro Bianconi con tutte le date e le notizie relative ad abbonamenti e biglietti. Gli spettacoli proposti rappresentano il meglio della commedia nazionale e internazionale con autori quali Gianni Clementi, Antonio Amurri, Edoardo Erba, Ray Cooney, John Chapman, Andrea Longoni, Andrea Bennicelli, Michele La Ginestra. Attori e autori di eccelsa qualità artistica e talento per una serie di spettacoli che trascineranno gli spettatori in un turbinio di emozioni: dalla risata, alla commozione; dall’ironia, alla riflessione. Nella migliore tradizione della grande commedia di qualità che nel divertimento non tralascia mai di seminare pensieri e proporre angolazioni nuove e sorprendenti sui più importanti temi della nostra società e del nostro tempo.

La stagione inizierà con un gustosissimo aperitivo fuori abbonamento (il +1): che inaugurerà il cartellone il 29 ottobre. Uno spettacolo speciale e assolutamente imperdibile per chiunque ami il teatro che ritorna al Bianconi a grandissima richiesta dopo l’incredibile successo dello scorso anno con liste di attesa lunghissime e purtroppo insoddisfatte. Michele La Ginestra, Federica De Benedittis e Francesco Stella in Il piacere dell’attesa di Michele La Ginestra con la regia di Nicola Pistoia. Uno testo unico e nuovissimo sul valore del tempo nella nostra nevrotica società dominata dai social e dal successo ad ogni costo. Lo spettacolo, dopo il debutto dello scorso anno a Roma, è giunto al Bianconi per un’unica serata speciale a causa del successivo impegno dell’autore al Sistina dove è stato grande protagonista del Rugantino di Garinei e Giovannini. L’affetto e il successo riscontrato dal pubblico, e il grande numero di spettatori che purtroppo non è risuscito a partecipare, hanno convinto Michele La Ginestra a tornare eccezionalmente al Bianconi per inaugurare la Stagione prima di iniziare il tour in tutta Italia.

Ancora una volta, come negli oltre 20 anni di ininterrotta attività artistica, la Direzione del Teatro Bianconi ha voluto stupire il proprio affezionatissimo pubblico con questa Stagione speciale, pensata e costruita con spettacoli di elevatissima qualità, liberamente scelti tra centinaia di proposte pervenute e vagliate una ad una, grazie all’esperienza di 45 anni di lavoro nel campo dello spettacolo dai volontari del gruppo GIAD, con l’unico obiettivo di selezionare solo il meglio per far divertire, emozionare. riflettere, sognare un pubblico sempre più numeroso ed esigente che giunge ormai da ogni parte del nostro territorio e anche oltre. Ed è un sogno per tutti: i prezzi dei biglietti e gli abbonamenti sono decisamente alla portata di chiunque.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098