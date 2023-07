NewTuscia – TARQUINIA – Sistemazione delle strade rurali: un importante passo avanti. E’ stato infatti stipulato, tra l’Università Agraria a guida Alberto Tosoni ed il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, un accordo per la riparazione dei punti più critici delle strade rurali a servizio dei terreni dell’Agraria, con particolare riguardo alle zone di Poggio Lungo, Poggio Tondo, Nasso, Ancarano, Civita, Callare, Roccaccia (Fosso dell’Oro, Ferleta, Marrucheto).

Il Presidente Alberto Tosoni ha dichiarato: “Il Consigliere Marcello Maneschi da mesi è all’opera per adivenire alla sistemazione dei punti più critici per consentire agli agricoltori di raggiungere in maniera più agevole, con i propri mezzi, i lotti di terreno in concessione, onde poter eseguire con maggiore sicurezza le operazioni di trasporto di granaglie e foraggio. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord per la preziosa collaborazione e per aver messo a disposizione mezzi e competenze”.

Grazie agli accordi presi, l’Università Agraria ha fatto lo sforzo, gravoso ma necessario, di stanziare dei fondi specifici per la sistemazione della viabilità rurale, ed il Consorzio eseguirà i lavori con i propri mezzi ed il proprio personale qualificato.

L’opera, precisa il Vicepresidente Alessandro Sacripanti, è importante anche dal punto di vista del controllo di eventuali incendi: “Il lavoro di Maneschi va’ a beneficio anche della sicurezza sul territorio: in caso di emergenze, infatti, attualmente il passaggio dei mezzi di soccorso per raggiungere alcune zone boschive risulta problematico. Queste opere di manutenzione accresceranno la facilità di intervento in caso di incendi, eventualità che ci auguriamo rimanga solo teorica”.