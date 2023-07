NewTuscia – BRACCIANO – “Oggi a Bracciano, si è svolta la 4^ tappa del circuito IPS paratriathlon, con circa 30 partecipanti. Tra questi, anche la cantante Annalisa Minetti, ora Atleta Paralimpico di livello internazionale, legata alle fiamme azzurre. L’iniziativa odierna è molto importante perché oltre a insegnare i valori fondamentali dello sport, ha una grande rilevanza dal punto di vista sociale, rappresentando una occasione significativa di aggregazione e inclusione per le persone con disabilità, che purtroppo già incontrano vari problemi nella vita quotidiana. Noi, come consiglio regionale, saremo sempre a disposizione per queste manifestazioni, fornendo il massimo sostegno, poiché l’obiettivo principale è che nessuno resti indietro, e in particolar modo che tutti possano usufruire degli stessi servizi”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma