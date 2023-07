Le proiezioni di cortometraggi alla Terrazza Giardino Alberini: un divertente spaccato di vita quotidiana della vita di Orte negli anni ’60, racconti, e aneddoti dalle „sbracionate“ di Chirichello, al ciabattino Pelie‘, da un giorno in pretura a scene di un banchetto di matrimonio e al dottore „spiccialetti“

Nella serata di domenica 23 luglio presso la Terrazza Giardino Filoteo Alberini verrà proiettato il Cortometraggio “CortOrte: sei racconti de noandri“:

Sabato 17 giugno la produzione di Teleorte ha battuto l’ultimo ciak di cortOrte, una serie di sei episodi ambientati idealmente negli anni sessanta, tratti da racconti tramandati fino ai nostri giorni per via orale e scritta.

L’idea ha cominciato a prendere corpo nello scorso dicembre dopo diversi incontri tra gli amici Vincenzo Cherubini, Piero Cardarelli, Enrico Fabrizi, Silvia Bonifazi e Marco Nicoletti.

Dagli incontri sono nate le sceneggiature per sei racconti, tutti contraddistinti da una vena comica, con protagonisti e fatti realmente esistiti e che tutti gli ortani conoscono, chi per averli conosciuti e chi per averli sentiti raccontare.

Il primo episodio si intitola “le sbracionate di Chirichello”, noto personaggio del nostro paese rimasto famoso per le sue esagerazioni. “Le sbracionate” (iperboli) di Chirichello”, di Orte al quale piaceva fare delle esagerazioni con un fondo di forte comicità (per esempio del maiale che non riesce a girare all’Arco del Vacellaro, tratto dal libro di Vincenzo Cherubini e Gianfranco De Angelis, Riccondanno qua ppe’ Orte, Sed editrice 2016.

Orte Terrazza Giardino con l‘opera di Roberto Ioppolo dedicata a Filoteo Alberini pioniere del cinema e dell‘industria cinematografica, ove si svolgeranno le proiezioni di CortOrte.

Lo stesso personaggio ci ha dato spunto per il secondo episodio, “Un giorno in Pretura” dove abbiamo cercato di ricostruire le cause che avvenivano alla Pretura di Orte, con gli inevitabili risvolti grotteschi.

“Un giorno in pretura” dove per la modalità del racconto che fa un contadino testimone, si arriva alla risata spontanea di tutti i presenti in quanto sembra che il maiale sia il giudice, rilevato da un libro di poesie di Ildo Santori, Noiantri Tipografia Menna 1994

Nel terzo episodio “Premiata ditta Peliè”, un calzolaio del luogo al quale le ristrettezze avevano aguzzato l’ingegno per sbarcare il lunario, inventandosi persino un originale metodo di pagamento, i boni, mostrandosi molto in anticipo sui tempi. La ditta Peliè si riferisce a Telemaco Trippetti professione ciabattino.

Nel quarto episodio, “Il fantasma del sor Adelino” si racconta di un signore molto distinto, Adelino Balestrucci, che, per sua e nostra fortuna, è vissuto fino alla veneranda età di 104 anni. Il fantasma del sor Adelino è un aneddoto di un signore di Orte il quale aveva la moglie intimorita da un fantasma, tratto da una poesia di Vincenzo Cherubini (I’ ffantasma) avvenimento veramente accaduto.

Il quinto episodio intitolato “Spiccialetti” racconta di un certo dottore giovane (il dottorino), non propriamente un luminare della medicina, che si dice avesse operato presso il nosocomio locale, facendo rischiare al nostro paese l’estinzione in breve tempo, visto l’elevato numero dei decessi di cui era responsabile, situazione questa che avvantaggiava una sola persona: il becchino.

“Spiccialetti”, vicende di un dottore di Orte il quale più che curare faceva morire e‘ ispirato da una poesia di Rufino Cannelli, i fatti comunque erano avvenuti davvero.

Il sesto ed ultimo episodio è un allegro matrimonio proprio come si svolgevano molti anni fa con battute salaci e rime audaci e pruriginose. Al ristorante da “Saviglia” si riferisce di due aneddoti veramente accaduti in un matrimonio, registrati anche questi nel libro Riccondanno qua ppe’ Orte, nelle scene inoltre vengono recitati stornelli o strambotti rilevati a Orte in occasione di sposalizi, presenti nel libro “Io de stornelli ne sò ‘na bbrocca” di Vincenzo Cherubini (2020).

La produzione Tele Radio Orte ha voluto espressamente tutti attori ortani, improvvisati si, ma che hanno profuso nella recitazione un impegno ed una bravura al di là di ogni aspettativa.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di tramandare le tradizioni ortane anche attraverso dei Cortomettaggi video.

Le proiezioni al pubblico avverranno nel mese di luglio con il patrocinio e l’organizzazione della Pro Loco di Orte.