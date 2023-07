NewTuscia – VITERBO – “Ringrazio i consiglieri comunali che hanno deciso di convergere sul mio nome nella delicata scelta del membro di minoranza della Consulta per il Volontariato del Comune di Viterbo. Un incarico che mi rende orgogliosa e che onorerò con impegno, passione e dedizione”.

Lo dichiara in una nota Antonella Sberna, consigliere comunale di Fratelli d’Italia commentando la sua elezione quale membro della Consulta del Volontariato da parte del Consiglio comunale.

“Un sentito ringraziamento per la fiducia dimostrata va a tutte le forze politiche di opposizione presenti all’interno del Consiglio comunale: al Centrodestra con Fratelli d’Italia e Lega e alle liste civiche ma anche ai colleghi del Pd che hanno deciso di convergere sulla mia candidatura dopo aver avanzato una proposta di qualità e grande esperienza.

Sono davvero orgogliosa di questo risultato, soprattutto perché abbiamo lanciato all’esterno un importante segnale, ovvero che sul sostegno al mondo del volontariato c’è piena sintonia ed unità d’azione e non esistono steccati ideologici. Il volontariato deve unire e mai dividere.

Per quanto mi riguarda – aggiunge – onorerò l’incarico che mi è stato affidato con il massimo dell’impegno, attingendo dalla mia precedente esperienza di assessore ai servizi sociali e di membro delle Consulta ma anche facendo tesoro delle proposte che potranno arrivare dai colleghi del consiglio comunale e da tutte le realtà associative del territorio. Il lavoro che porterò avanti sarà partecipato e condiviso. Il mondo del terzo settore e le associazioni del volontariato sono essenziali per la pubblica amministrazione, svolgendo un servizio gratuito e disinteressato, ragione per cui verso queste realtà deve esserci sempre grande rispetto e massima collaborazione”.

