NewTuscia – VITERBO – Il Segretario generale della Confael, Domenico Marrella, comunica che, a seguito delle dimissioni dalla guida della Segreteria provinciale di Viterbo di Egidio Gubbiotto per motivi di salute, ha provveduto a commissariare i quadri di Viterbo e provincia ed a nominare provvisoriamente, in attesa delle future elezioni interne, Giorgio Allegrini come nuovo Segretario provinciale della Confael.

Contestualmente sono stati nominati Massimo Grazini nuovo segretario provinciale Confael Sanità e Marco Piergentili nuovo segretario regionale Confael sanità. Valerio Oliva, invece, è il nuovo segretario provinciale dello Snalp.

“Con questi cambi – dice Domenico Marrella – Confael vuole rilanciare il ruolo che si è ritagliata in Italia ed offrire le medesime professionalità ed i migliori servizi alla popolazione ed ai lavoratori di Viterbo e provincia. Confael è e vuole continuare ad essere un punto di riferimento per l’utenza della Tuscia con i propri uffici che offrono servizi come il Caf ed il Patronato. Si provvederà prossimamente alle elezioni ufficiali dei nuovi quadri del sindacato a Viterbo e provincia”.

Il Segretario nazionale di Confael conferma, così, la centralità del sindacato a Viterbo e provincia ed il ruolo unico che ricopre per il suo impegno nel mondo del lavoro. “Ci mettiamo sempre a disposizione – conclude Marrella – di tutti i lavoratori per ogni problema o vertenza che debbano affrontare. Sarà nostra cura organizzare convegni ed eventi che rilancino il ruolo già forte di Confael nella Tuscia: il nostro sindacato è l’unico fuori da ogni riferimento politico e l’ultimo baluardo per una difesa democratica, trasparente ed indipendente per tutti i lavoratori”.