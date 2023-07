NewTuscia – VITERBO – Nella notte del 21 luglio i Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza una coppia di giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Pattuglia Radiomobile e della Stazione del capoluogo li ha fermati in autovettura in via Marconi, trovandoli in possesso di circa 1 grammo di hashish; conseguente perquisizione in abitazione ha permesso il rinvenimento di ulteriori 217 grammi della stessa sostanza illecita, suddivisi in più panetti e dosi, oltre a materiale ritenuto utile alla loro pesatura, taglio e confezionamento. I reperti sono stati posti sotto sequestro.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.