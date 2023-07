NewTuscia – TARQUINIA – E’ ormai tradizione che quando un tarquiniese arriva a soffiare la centesima candelina un componente della Giunta vada ad omaggiarlo con un mazzo di fiori e un augurio speciale di buon compleanno.

Giovedì scorso è stata la volta di Nazarena, classe 1923. Una donna solare, serena e sorridente che ha accolto compiaciuta e gioiosa i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale in una casa in festa e circondata da tanti parenti arrivati per vederla festeggiare il suo centesimo compleanno.

Sono stati gli assessori Alberto Riglietti e Betsi Zacchei a portarle il mazzo di fiori e gli auguri a nome del Sindaco Giulivi e di tutta l’Amministrazione Comunale.

Una tradizione che parla di un tessuto sociale molto forte, che regge, nonostante l’epoca della digitalizzazione dei rapporti umani e degli affetti. Un gesto semplice ma che racconta di una connessione stretta e partecipata tra cittadini tarquiniesi e i loro amministratori.

Buon compleanno Nazarena!