NewTuscia – ROMA – Il Trastevere rende noti gli allenatori del settore giovanile per la stagione 2023/24. La Juniores U19 sarà guidata per il secondo anno consecutivo da Marco Bernardini, che nella passata stagione ha portato gli amaranto a vincere il girone nella stagione regolare e raggiungere i quarti di finale nella fase nazionale del campionato. Conferma anche per Armando Stirpe alla guida dell’Under 17 dopo il secondo posto nell’ultimo girone C e per Mauro D’Andrea, che mantiene lo stesso gruppo e dall’Under 14 passa all’Under 15. Due le novità: l’Under 16 sarà affidata ad Alessandro Recchia, lo scorso anno alla guida della Juniores Élite della Boreale mentre l’Under 14 segnerà il debutto in panchina di Stefano Tajarol. L’indimenticato bomber amaranto torna a Trastevere in veste di allenatore, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2022. Infine, l’Under 14 Provinciale sarà guidata da Alex Nikolli, già vice di Armando Stirpe nell’Under 17.

