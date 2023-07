NewTuscia – VITERBO – Il giudice Giacomo Autizi ha accolto l’istanza depositata in aprile dal Pm Michele Ardegna, in cui questi chiedeva il giudizio immediato per l’ingegnere Luigi Sepiacci con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa all’interno dei locali dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo di cui all’epoca dei fatti, ossia qualche mese fa, il 77enne di origini romane ricopriva il ruolo di direttore.

Secondo le accuse, l’ingegnere avrebbe convocato la studentessa per un problema relativo all’esame che le avrebbe permesso di conseguire la Laurea entro la sessione del 23 febbraio 2023, dicendosi disposto ad aiutarla, ma che, essendo il materiale da lei consegnato insufficiente, bisognava trovare una soluzione. Sempre secondo l’accusa, l’ingegnere, avrebbe preso la mano della ragazza e portata ai genitali, ripetendo il gesto dopo che lei l’aveva ritratta.

Dopo la denuncia presentata dalla studentessa, sono state avviate le indagini della procura che hanno portato all’ascolto di altre studentesse e all’acquisizione dei contenuti del cellulari; la prima udienza si avrà luogo presso il tribunale di Viterbo all’inizio dell’anno prossimo.