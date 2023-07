NewTuscia – VIGNANELLO – Ecco ci siamo! Al nastro di partenza Sethe Vulcanica, la prima edizione del DiVino MusicFestival gestita dalla Pro Loco. Un nuovo coord inamento che unisce tradizioni, cultura, arte, storia, musica, intrattenimento e promozione dei prodotti locali alla bellezza paesaggistica.

Un Direttivo della Proloco che vanta una collaudata esperienza e un curricolo di successo e di tutto rispetto in questo campo.

L’evento si svolge in piazza e il visitatore sarà guidato a scoprire, passo dopo passo, i suggestivi scorci medioevali del Centro Storico di Vignanello e non solo!

Il Castello Ruspoli e i Connutti per l’occasione saranno visitabili.

La Proloco, che ha colto coraggiosamente il guanto di sfida dell’amministrazione comunale, accettando di organizzare un evento così importante anche se i tempi erano decisamente stretti. Il programma mantiene il connubio con il Tusciajazz Festival per la Direzione artistica musicale e il coordinamento tecnico dell’uomo col cappello, Carlo Zucchetti per la promozione del Vino.

L’ Arci ha curato le presentazioni culturali e la degustazione dei prodotti locali a marchio DeCo.

La DMO del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre sarà presente con una conferenza dedicata all’agricoltura sostenibile.

L’ Amministrazione Comunale presenterà nel contesto le nuove pubblicazioni e l’anteprima del Museo del Vino.

Un progetto di sistema che vede coinvolte le attività produttive che hanno aderito e tutte realtà associative che si occupano di promozione turistica a vario titolo.

Importante è l’apporto anche del servizio civile e della disponibilità data dagli OLP di rifermento a collaborare, nell’ambito degli obiettivi del loro progetto.

Non mancano le iniziative giovanili con la partecipazione del Consiglio Giovani e del comitato spontaneo Generazione Apha!

Tutto dunque è pronto mancate solo voi!

Vi aspettiamo questa sera per il battesimo del nuovo Format e poi domani e dopodomani sera a partire dalle ore 20,00 per tanto divertimento e allegria in Piazza della Repubblica!

Vi aspettiamo perché “Si Amo Comunità” Un successo di un evento e il successo della propria comunità, della sua storia, della sua cultura e della sua gente! È un successo di Vignanello!

In bocca al lupo a tutti noi!

Avanti tutta Ragazzi!!!!

Comunicazione del Coordinamento Assessorato al Turismo, Cultura, Associazionismo e Agricoltura