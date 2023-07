La rappresentazione artistica promossa da GPAL in programma dalle ore 23 di domani 22 luglio fino alle ore 22 di domenica

NewTuscia – VITERBO – E’ tutto pronto a Grotte Santo Stefano per la magica notte dell’infiorata “Sulla strada un’ARTE a parte”. L’iniziativa, una vera e propria rappresentazione artistica, a cura del Gruppo Promotore Attività Locali di Grotte S. Stefano (GPAL), interesserà le principali vie del paese. Dalle ore 23 di sabato 22 luglio e per tutta domenica 23, fino alle ore 22, sarà protagonista l’arte, con tutte le sue molteplici tecniche e sfumature. Un’esplosione di colore e creatività, all’insegna dell’amicizia, della collaborazione e del divertimento.

Tema di questa edizione “Dal Mito alla Meraviglia”, il viaggio come impresa eroica tesa a conoscere e superare se stessi, un viaggio avventuroso ricco di scoperte meravigliose e di stupore.

Fondamentale la ricerca dei materiali, che risultano essere tra i più semplici e disparati, scarti di fabbrica e attività artigianali di recupero, o tra i più fantasiosi, a seconda della tecnica utilizzata.

Tutto viene attentamente curato per assaporare la vittoria di una gara, nell’ambito della Gipalissima Mythos, una manifestazione giunta alla sua 18^ edizione che coinvolge i giovani dell’intero paese, nell’arco di un’intera estate.

Attraverso l’arte urbana quindi, riscoprire lo stupore, la bellezza semplice e infinita di ciò che ci circonda, per guardare al futuro con fiducia e positività.

Ulteriori info: pagina Facebook Gruppo GPAL