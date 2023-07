NewTuscia – ROMA – “Questa mattina a Fiumicino, nella sede dell’associazione Stella Selene all’interno del The wow side shopping centre, è stato aperto il secondo centro antiviolenza sui minori della regione Lazio. Ringrazio innanzitutto il garante regionale dell’infanzia, Monica Sansoni e l’associazione Stella Selene. Presenti all’incontro anche i consiglieri regionali Neri e Califano, a dimostrazione di come queste problematiche vengano affrontate con coesione e senso di responsabilità istituzionale, da parte di tutte le forze politiche”.

Lo dichiara il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che aggiunge:

“Oggi viene compiuto un ulteriore passo in avanti, in tema di sostegno e supporto alle persone e alle loro esigenze. E’ la prima volta che viene aperto un centro antiviolenza sui minori dentro un centro commerciale, a dimostrazione di particolare sensibilità e attenzione verso questa delicata questione. Bisogna andare incontro ai cittadini e alle loro istanze, e i centri commerciali ad oggi sono diventati dei veri punti di aggregazione. Su una tematica così complessa, dobbiamo fare il possibile, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, sia per quanto riguarda la prevenzione che per diffondere la cultura del rispetto. Il contrasto a ogni forma di violenza è una nostra priorità. Troppo spesso, infatti, leggiamo notizie di cronaca molto pesanti su questi argomenti.

Tra l’altro, durante il convegno è emerso un dato importante: quello che il Lazio è l’unica regione in Italia ad avere un centro di giustizia riparativa, in ambito minorile, gestito dall’ente regione. Per questo, dobbiamo proseguire mantenendo sempre alta l’attenzione: come consiglio regionale, diamo la massima disponibilità a collaborare su tali questioni di grandissima rilevanza”.