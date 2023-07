NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo. “Un errore da parte della minoranza del Consiglio comunale di Civitavecchia mantenere il numero legale ad una maggioranza che non ha più i numeri. Particolarmente grave farlo in occasione del riequilibrio di bilancio”, dichiara la capogruppo in Regione Lazio di Azione/Italia Viva Marietta Tidei.

“Sono tra quelli che credono che anche la minoranza possa votare un provvedimento proposto dalla maggioranza se lo ritiene positivo per la comunità. Penso però che lo si possa fare solo spiegando chiaramente le ragioni alla base di questa scelta. Non mi sembra che qualcuno abbia spiegato le motivazioni a supporto di questo specifico provvedimento. Rimanere in aula per garantire il numero legale equivale a fare la stampella ad una maggioranza traballante.

Bene hanno fatto – conclude Marietta Tidei – quei consiglieri di opposizione che non si sono prestati a garantire il numero legale”.