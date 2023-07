NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ancora un intervento dell’Amministrazione Giampieri sugli istituti scolastici comunali. Questa volta ad essere interessata dai lavori è la scuola materna “Madre Teresa di Calcutta”.

“L’intervento riguarderà la sostituzione degli attuali infissi metallici e la rimozione delle fioriere esterne presenti lateralmente all’ingresso dell’edificio, al fine di risolvere le problematiche di infiltrazione di acque meteoriche e la formazione di sacche di umidità sulle pareti interne ed esterne – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini -. Effettueremmo poi lavori di raschiatura del vecchio intonaco, nuova rasatura, intonacatura e tinteggiatura delle pareti interne ed esterne che necessitano di tale manutenzione. Verranno, infine, rifatti tutti i servizi igienici della scuola”.

L’intervento descritto da Parroccini si aggiunge ai due già in corso su altri edifici scolastici, vale a dire la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della scuola media “Dante Alighieri” e la manutenzione ea messa a norma degli impianti della scuola “Collodi”.

“Il primo prevede un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio – continua Parroccini -, oltre a una serie di necessarie opere di manutenzione straordinaria: la sostituzione degli infissi esterni e delle porte interne in legno deteriorate e non a norma; la ristrutturazione dei servizi igienici; la sostituzione delle pavimentazioni interne nei tre piani dove attualmente si presentano mattonelle sconnesse in più punti; la sistemazione della ringhiera interna; il riadattamento dei percorsi e dei piazzali esterni sconnessi e deteriorati”.

“Il secondo, invece, prevede la sistemazione dell’impianto antincendio, la realizzazione dell’impianto di conduttura delle acque meteoriche al pozzetto finale – conclude l’assessore -, l’eliminazione della scala interna, la sostituzione degli infissi esterni, la messa in opera della coibentazione nella zone da controsoffittare, il rifacimento dell’impianto di illuminazione di emergenza, la sostituzione dei ventilconvettori esistenti e la messa in opera di naspi”.

Sono, infine, in corso anche i lavori di adeguamento sismico alla scuola elementare “Gianni Rodari”. Appena terminati, si procederà con le lavorazioni interne necessarie alla riapertura.