NewTuscia – TARQUINIA – Alla sua settima edizione, nell’ambito del DiVino Etrusco, ritorna il 19 agosto Divin Mangiando, la gara culinaria organizzata dall’associazione culturale il Prezzemolino, della chef Vittoria Tassoni, in collaborazione con il Comune di Tarquinia. Il concorso si rivolge agli appassionati di cucina, cuochi non professionisti che amano stare ai fornelli e proporre piatti originali usando, come materie prime, le produzioni a km 0 delle aziende presenti in Tuscia. Una giuria selezionata sarà chiamata a scegliere il piatto migliore. “I finalisti e il vincitore saranno omaggiati – afferma Vittoria Tassoni – con premi messi a disposizione da aziende locali e associazioni che, da molti anni, sono al mio fianco nella valorizzazione dei colori, profumi, sapori e saperi della cucina tradizionale regionale. Nelle prossime settimane daremo tutti i dettagli sul concorso”. L’iscrizione è gratuita. Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito www.vittoriaincucina.it. Per ogni informazione è possibile chiamare al 329 0306936 o scrivere a divinmangiando@gmail.com.