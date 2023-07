NewTuscia – ROMA – “Ieri si è svolto un interessante convegno nella bellissima cornice del castello di Ceri, a Cerveteri, su agricoltura, turismo e formazione. Desidero ringraziare tutti gli organizzatori dell’iniziativa. Nel corso dell’evento sono stati toccati molti punti: tra questi, l’importanza di rafforzare il collegamento tra il settore agroalimentare e il turismo, creando una vera e propria rete.

La nostra regione, le nostre province, sono ricche di eccellenze, e si potrebbe con una giusta programmazione coniugare i nostri prodotti con le bellezze artistiche e culturali. Pensiamo proprio a Cerveteri, dove si trova la necropoli etrusca, che potrebbe essere valorizzata. Inoltre, tra le questioni affrontate, rientra sicuramente la necessità di una urgente azione di semplificazione amministrativa, perché troppo spesso l’iter burocratico è molto complesso, anche soltanto per presentare la richiesta di partecipazione ai bandi.

Quindi, le istituzioni devono fornire il giusto supporto alle imprese. Un altro aspetto di assoluta rilevanza è anche quello della formazione, che rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo delle nostre attività, oltre ad essere un vero e proprio investimento per il futuro. Comunque, iniziative come queste sono fondamentali, come occasioni di confronto con il mondo delle aziende e con i territori, dove poter comprendere al meglio le loro esigenze

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma