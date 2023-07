NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione veicolare domani 21 luglio, dalle ore 6,30 alle ore 10, nel tratto iniziale di via Orologio Vecchio, ovvero da piazza delle Erbe a via Teatro Genio. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore VII (n. 540 del 18-7-2023), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire l’installazione di una piattaforma elevatrice.

Le modifiche alla circolazione saranno portate a conoscenza degli utenti della strada attraverso idonea segnaletica. L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.