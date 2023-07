Una serata tutta dedicata allo sport e alla promozione delle associazioni sportive di Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Sabato 22 luglio dalle ore 18 in Piazzale del Monumento, Viale Garibaldi, Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele.

Il Comune di Ronciglione, in collaborazione con le Associazioni Sportive, promuove la seconda edizione della 𝐍𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, per valorizzare l’attività svolta dalle numerose associazioni sportive dilettantistiche che operano sul territorio ed offrire un’importante occasione di conoscenza di tutte le discipline, promuovendo lo sport per tutti.

Come per tutte le serate del fine settimana programmate all’interno del cartellone estivo promosso dal Comune di Ronciglione, sarà istituita l’isola pedonale al centro del paese fino al termine della manifestazione.

“Dopo il successo della prima edizione – ha commentato il consigliere delegato allo Sport Fernando De Angelis – grazie alla preziosa ed attiva collaborazione delle associazioni sportive ronciglionesi, siamo felici di replicare questa manifestazione. Sarà una vera e propria festa dello Sport, con dimostrazioni ed eventi nelle vie principali della città”.

Gli stand delle associazioni saranno dislocati lungo il percorso della manifestazione e presenteranno le proprie attività, fornendo informazioni sulle modalità di iscrizione, con possibilità di conoscere direttamente gli istruttori. Ci saranno poi esibizioni e dimostrazioni, mentre in Piazza Vittorio Emanuele si esibirà in concerto la band dei “Sølkatt”.

La serata è realizzata dal Comune in collaborazione con le Associazioni sportive di Ronciglione e con l’associazione Città di Ronciglione.