NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Un libro che racconta la storia di un paese e della sua comunità. Un libro che racconta uno degli eventi bellici più sconvolgenti della Seconda Guerra Mondiale nel centro Italia. È “L’esplosione di un convoglio ferroviario alla stazione di Bassano in Teverina – 25 ottobre 1943“ scritto dal bassanese Urbano Rosati, ex militare in pensione da sempre appassionato di storia e archeologia.

Attraverso una dettagliata e profonda ricerca storica, supportata da fonti sia militari che civili, Rosati ha ricostruito la drammatica vicenda dell’esplosione di un convoglio ferroviario tedesco carico di materiale esplosivo avvenuta il 25 ottobre 1943 nella stazione di Bassano in Teverina. Mitragliato da quattro caccia americani, il convoglio saltò infatti in aria provocando l’abbattimento di uno degli aerei militari americani e la distruzione parziale del borgo antico di Bassano in Teverina.

Tessendo magistralmente le fila del tempo, e con una scrittura allo stesso tempo rigorosa e piacevole, lo scrittore Urbano Rosati mette al centro del suo racconto la valle del Tevere, sulla quale Bassano si affaccia: da sempre snodo logistico e di collegamento fondamentale alle porte di Roma, la valle ha suscitato in ogni epoca interessi e mire espansionistiche. Gli stessi interessi e le stesse mire che hanno spinto l’esercito tedesco ad occuparla durante la Seconda Guerra Mondiale e quello americano a liberarla. Con tutte le drammatiche conseguenze per la popolazione locale.

Il libro di Rosati non parla però solo di Bassano in Teverina, ma anche dei paesi limitrofi che quel maledetto 25 ottobre 1943 furono tutti interessati dall’esplosione. Nella parte finale del testo, invece, l’autore si lancia in un appassionante ricerca dei familiari di uno dei comandanti americani che quel giorno prese parte alla missione militare. Un vero e proprio viaggio che, partendo dalla Tuscia, guiderà il lettore fino all’altra parte dell’oceano.

Il testo, pubblicato nei giorni scorsi, verrà presentato domenica 23 luglio alle ore 18.30 presso la Chiesa dei Lumi di Bassano in Teverina, alle porte del borgo. Interverranno l’autore del libro Urbano Rosati, il sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli, il Comandante del centro logistico munizionamento e armamento di Orte Colonnello Walter Crocicchia e il parroco di Bassano in Teverina Don Alfredo di Napoli. A moderare l’incontro il giornalista Edoardo Venditti.