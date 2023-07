Il sindaco Taccalozzi, dopo l’approvazione di assestamento di bilancio ha dato l’importante annuncio

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Il sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi, ha annunciato un anno di importanti opere pubbliche, che saranno realizzate nel territorio, dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio, passato con il voto unanime del Consiglio comunale.

“Sono state prese decisioni importanti – afferma il Sindaco – e sono state tracciate le linee di intervento di questo ultimo anno di amministrazione.

Le opere pubbliche che abbiamo messo in cantiere porteranno ad importanti cambiamenti nel nostro comune”. I progetti avviati fanno parte di un lungo elenco che comprende il campetto da basket e la palestra all’aperto a Fontechiaruccia e la sistemazione dell’arredo urbano in varie zone del territorio comunale.

Il parco lavori prevede anche la riqualificazione e la sistemazione del dissesto in Via Tonelli, la riqualificazione di Via Garibaldi e delle zone di Bufoni e Casaline, oltre agli ingressi del paese. Comprese anche la manutenzione straordinaria via San Bernardino e la riqualificazione e sistemazione del dissesto in Via dei Cardinali. “I progetti – conclude la Taccalozzi – sono già finanziati con fondi Pnrr, risorse di bilancio e altre provenienti dal Psr.

(Riccardo Frezza 20.07.2023)