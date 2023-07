NewTuscia – CAPRAROLA – Magia è stata la parola da cui ci siamo fatti accompagnare durante tutto il nostro percorso iniziato ad ottobre scorso. E la magia sarà la protagonista di ogni evento che animerà la 67ª Sagra della Nocciola di Caprarola.

Dal momento in cui si accenderanno le nostre sorprendenti luminarie, una polvere magica scenderà su Caprarola e accompagnerà chi sarà disposto ad accoglierla per tutta la durata della nostra festa.

Venerdì 25 agosto prenderà il via ufficialmente la festa, con un primo appuntamento molto importante per il Comitato organizzatore, la dedica del giardino della Scuola dell’infanzia di Caprarola al nostro amico coetaneo Roberto Marchini. Sempre in suo onore, alle ore 21.00, nel Piazzale di Palazzo Farnese la banda dei Granatieri di Sardegna si esibirà in un solenne concerto.

Nella stessa giornata, alle ore 17.30, presso le Scuderie di Palazzo Farnese, si terrà il workshop “Le destinazioni di turismo esperenziale professionale nei territori della nocciola italiana”. L’appuntamento si inserisce nell’ambito della XVIII Assise Nazionale “La Città della Nocciola” che, quest’anno, per la prima volta, avremo l’onore di ospitare a Caprarola.

Sabato 26 agosto le attività inizieranno alle prime luci dell’alba, alle ore 6.00, infatti, al Lago di Vico verrà disputata la gara di pesca sportiva “Il Pescatore Mariano”.

Alle ore 9.30, presso le Scuderie di Palazzo Farnese, proseguiranno i lavori dell’Assise Nazionale “La Città della Nocciola”, con il convegno aperto a tutti “I territori della nocciola pronti ad accogliere la sfida dell’agricoltura 4.0: un’opportunità di crescita e sviluppo sostenibile”.

Nel pomeriggio, poi, il centro storico si animerà con la passeggiata-racconto “La comunità dei Carristi di Caprarola. I Carri, la vita e tutto il resto”, a cura della Compagnia Teatro Popolare “Peppino Liuzzi” di Caprarola e con degustazioni di prodotti e creme spalmabili a base di nocciola, a cui si aggiungerà un aperitivo organizzato dalla Classe ’83 nella zona antistante Palazzo Farnese.

Alle 21.30 la magia dello spettacolo “Di Luna e di Stelle, di Fate e di Folli – La sera delle meraviglie” invaderà il piazzale di Palazzo Farnese, con una luna pallida che, accompagnata da una fata volante, danzerà e volteggerà nel cielo. La Compagnia dei Folli, compagnia di interesse culturale riconosciuta dal Ministero della Cultura, ha ideato per Caprarola uno spettacolo unico nel suo genere, ispirato dai grandi eventi rinascimentali che animavano Palazzo Farnese, dove il fantastico e la meraviglia erano i protagonisti.

Domenica 27 agosto la magia della tradizione sarà la protagonista. Alle ore 12.00, infatti, la Banda musicale Filippo Mascagna di Caprarola sfilerà lungo la via diritta con sparo di colpi scuri colorati, dalle 17.00 apriranno i mercatini artigianali e alle 18.30, la grandiosa e iconica sfilata dei carri allegorici e agresti animerà il centro storico del Paese. Seppur nel rispetto della tradizione, non mancheranno sorprese, un evento imperdibile.

Ma le sorprese non termineranno con il fine settimana. I festeggiamenti continueranno anche Lunedì 28 agosto, con una mattinata per i bimbi organizzata da ASD “La Paradisa” e un pomeriggio dedicato agli sportivi, con tornei di padel e beach volley, a cura rispettivamente di ASD “La Paradisa” e ASDC L’Arcobaleno. In serata, alle ore 21.00, lo spettacolo si sposterà al campo sportivo dove, lo speaker Nico Belloni, direttamente dai campionati del mondo, olimpiadi e maggiori gare internazionali, presenterà il Gran Galà Equestre della città di Caprarola.

Martedì 29 agosto il piazzale di Palazzo Farnese ospiterà il concerto gratuito dei Coma Cose, nome prestigioso, acclamato dalla critica e dal pubblico. I Coma Cose sono, infatti, reduci dal successo sanremese e da un tour dei club sold out e sono tra i gruppi più ascoltati nelle principali radio nazionali. La magia delle loro splendide note, da “L’Addio” a “Mancarsi”, fino alle più movimentate “French Fries” e “Jugoslavia”, saranno capaci di regalare a Caprarola una serata davvero indimenticabile.

Ma la magia animerà anche la giornata di mercoledì 30 agosto, che abbiamo voluto dedicare interamente ai bambini. È a loro, infatti, che dobbiamo tramandare le nostre tradizioni, sono loro che raccoglieranno la nostra voglia di custodire il passato e di fare comunità. E allora, “Come d’Incanto”, un’intera area pedonale in zona La Paradisa dedicata ai più piccoli, con artisti di strada che intratterranno i bimbi dalle 16.30 fino a notte inoltrata: teatrino di marionette, giocolieri con torce infuocate, trampolieri che distribuiranno dolci ai bimbi buoni, clown e musicisti, bancarelle e area food, tutto all’insegna della spensieratezza e dell’allegria.

Giovedì 31 agosto prosegue la festa con la solenne processione in onore di Sant’Egidio Abate, patrono di Caprarola, che sarà preceduta dall’organizzazione di giochi per bambini alle ore 17.00 in piazza Pietro Cuzzoli a cura di “Il Girasole a 360°. Alle ore 22.00, la Band musicale “I Riflessi” allieterà la serata di “Musica e gelato” presso piazza Pietro Cuzzoli.

La giornata finale, Venerdì 1° settembre, si aprirà con la sfilata della Banda musicale Filippo Mascagna alle ore 12.00 nella via principale del paese con sparo di colpi scuri. Dalle ore 17.00 si apriranno i mercatini artigianali e alle ore 19.00 tornerà la celeberrima sfilata di carri agresti e allegorici in versione notturna, cui seguirà un grandioso spettacolo pirotecnico con cui la Classe ’83 saluterà e ringrazierà tutti i concittadini, i turisti e i visitatori che ci hanno sostenuto in questo lungo, faticoso ma veramente indimenticabile percorso.

Leggi il programma completo su: https://sagranocciolacaprarola.it/