NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Una conferma molto gradita! È quella del libero della stagione 2023/2024 che sarà di nuovo Andrea Andreini!

Classe ‘97 prodotto del vivaio dei Lupi di Santa Croce, Andrea affronterà la sua seconda stagione consecutiva con i rossoblù dopo essersi affermato come il miglior libero del campionato!

Andrea si è detto molto contento dell’ambiente trovato e si dice prontissimo per riconfermarsi nella prossima stagione:

“Sono molto felice di rimanere a Civita Castellana, dove ho trovato un ottimo ambiente sportivo che ha permesso a noi giocatori di fare bene la scorsa stagione e vincere il campionato.

Ho piena fiducia nei nuovi innesti, giocatori di qualità e con tanti campionati alle spalle anche di categorie superiori, nel nuovo Coach di grande esperienza, e nei compagni che dall’anno scorso sono stati riconfermati.

Ovviamente sarà d’obbligo per noi cercare di riconfermare sul campo quanto dimostrato la scorsa stagione, inizialmente non sarà facile ma la chiave sarà nel lavorare duro e creare quella chimica di gruppo che ci ha permesso di fare bene lo scorso anno.

Non vedo l’ora di tornare in palestra e in campo, ci vediamo ad agosto!”