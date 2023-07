NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Gabriele Ceccobello è nuovamente un centrale dell’Ecosantagata Civita Castellana!

Classe ‘92 per 2 metri di altezza, Gabriele tornerà a vestire la casacca rossoblu e lo farà ritrovando coach Grezio, i due infatti si sono incrociati nella stagione 18/19

Queste le sue prime parole da “new entry”: “Torno a Civita Castellana con grande piacere, visto che ho bellissimi ricordi di tutto l’ambiente civitonico grazie alla stagione passata assieme nel 2018/19.

Ho osservato come la società si è mossa al fine di costruire un ottimo gruppo e posso affermare che ci sono tutte le carte in regola per migliorarsi ulteriormente e fare molto bene. Civita è la campionessa in carica della serie B, ed è quindi inevitabile avere grande ambizioni per questa stagione. Se è vero che riconfermarsi non è mai semplice, è ancor più vero che faremo del nostro meglio per renderlo possibile!”