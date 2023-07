NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “I recenti dati Istat riferiti al tasso di occupazione nel Lazio al 2022, fotografano un forte aumento degli occupati. Secondo l’istituto statistico, infatti, fra Roma e Provincia sono stati quasi 1 milione e 800 mila il numero degli occupati in più rispetto al 2021 con un tasso di crescita al 2,6% che vede nella componente femminile il maggior numero di incrementi nel mercato del lavoro con un tasso di occupazione che cresce fino al 57%, staccando di ben 6 punti percentuali superiore alla media italiana”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in occasione del congresso territoriale dell’UGL a Roma.

“Accanto a questo – ha continuato il Segretario Nazionale – un altro dato che mi preme evidenziare è quello del forte calo della disoccupazione giovanile che scende di quasi 6 punti percentuali anche se, su valori assoluti, rimane ancora alto. Come UGL siamo convinti che rimane decisivo superare il disallineamento fra domanda e offerta attraverso formazione e orientamento al lavoro, dare alle imprese incentivi per le assunzioni e continuare a ridurre il cuneo fiscale. I fondi del Pnrr e gli investimenti per il Giubileo – ha proseguito Capone – rappresentano un’occasione storica per consolidare e rendere strutturale la crescita economica e occupazionale di Roma in settori strategici come il turismo, la cultura, l’edilizia”.