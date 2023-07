NewTuscia – ROMA – “Oggi è stata una giornata storica per la Regione Lazio. Il Consiglio regionale ha infatti dato il via libera alla proposta di legge regionale n.39 del 23 giugno 2023 con importanti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Un grazie all’assessore al Bilancio Giancarlo Righini che è riuscito a recuperare e a mettere in campo 15 milioni, grazie anche al fattivo lavoro di supporto e collaborazione del gruppo di Fratelli d’Italia. Misure che andranno a sostenere le politiche sociali, culturali, il volontariato, l’agricoltura, la natalità.

Due milioni in favore di Lazio DISCo per sostenere il diritto allo studio e la promozione della conoscenza; 500mila euro per incrementare le risorse in favore degli interventi a sostegno delle reti di impresa; oltre un milione all’Arsial per fare fronte alla realizzazione del Piano agricolo regionale; 500mila euro saranno invece rivolti ad una maggiore disponibilità di risorse a sostegno della maternità e della natalità su cui FdI si sta battendo a tutti i livelli. E ancora, due milioni e nove a supporto delle attività di promozione culturale, sociale, ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale da parte di Lazio Crea; 500mila euro per finanziare interventi socio educativi promossi da parrocchie e oratori, tema questo che ho caldeggiato particolarmente e che mi trova da sempre molto attento e sensibile, sin da quando sedevo sui banchi dell’opposizione.

Infine un milione sarà destinato al finanziamento del Trasporto pubblico locale. Investimenti importanti, che dimostrano la volontà della Giunta Rocca di cambiare realmente il volto delle politiche regionali. Un grazie all’assessore Righini, che accogliendo gran parte delle nostre proposte ha realizzato quella che definiamo una maxi variazione, andando così a coprire diversi settori fondamentali per lo sviluppo della nostra Regione”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Sabatini.

“Spiace che da parte dei consiglieri dell’opposizione siano state sollevate polemiche pretestuose e che addirittura si sa parlato di una scarsa propensione al dialogo da parte di questa Giunta e della maggioranza che la sostiene. La presenza in aula del Presidente Rocca oggi ha dimostrato invece la volontà di un confronto franco, aperto e leale, che è sempre stato garantito in questi mesi sia da lui che dagli assessori. La nostra amministrazione è decisa a mantenere gli impegni assunti con gli elettori e lo sta facendo con azioni concrete, non con gli slogan senza sostanza troppo spesso visti in passato”.