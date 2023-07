NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. «In merito all’occupazione della Regione Lazio da parte dei movimenti della casa non è arrivata alcuna condanna da parte della sinistra, né dalla Cgil che pure aveva avuto la solidarietà del centrodestra quando a essere colpita fu la sede del sindacato. La violenza va stigmatizzata. Sempre. La sinistra e la Cgil usano due pesi e due misure nel giudicare le occupazioni e le proteste violente. Ricordo che oggi un vigilante è rimasto ferito e che ci sono stati dei danni all’interno del palazzo della Regione.

Eppure, nessuno da sinistra ha espresso solidarietà non tanto alla Giunta Rocca, quando al vigilante ferito e ai dipendenti letteralmente sequestrati all’interno dei loro uffici. Da chi predica giustamente il rispetto del confronto democratico ci saremmo aspettati una ferma condanna dell’assurdo assalto perpetrato oggi ai danni della Giunta Regionale. L’emergenza abitativa è una priorità di questa amministrazione. La Giunta Rocca è in prima fila per risolvere i problemi di centinaia di famiglie che da anni aspettano un alloggio popolare. Ma i problemi non si risolvono con la violenza, ma attraverso un dialogo costruttivo e sereno e condannando e rimuovendo ogni forma di illegalità. Speriamo che la sinistra, che per anni ha tollerato occupazioni abusive e ricatti da parte dei movimenti per la casa, cambi registro».

È quanto dichiara l ’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e le Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli.