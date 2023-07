NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Quanto successo oggi nella sede della Regione Lazio è la dimostrazione che con la violenza e la prevaricazione non si risolvono i problemi. E da parte della sinistra, anziché giungere solidarietà al presidente Rocca, c’è stato un silenzio assordante, quasi a voler giustificare l’occupazione dei manifestanti. Tutti siamo consapevoli che l’emergenza casa è un problema che merita risposte e soluzioni, ma non così, non in questo modo, non fomentando violenza o odio contro questa Amministrazione che, dal giorno del suo insediamento, sta provando a scalfire quelle logiche che, attraverso occupazioni selvagge, tolgono la casa a chi ne ha davvero diritto».

Lo ha detto Simona Baldassare, assessore alla Famiglia, alla Cultura, alle Pari Opportunità e alle Politiche giovanili della Regione Lazio.