NewTuscia – VITERBO – Al via domani 20 luglio la quarta edizione di Ombre Festival. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare in alcune vie e piazze del centro storico cittadino. Nel dettaglio, questi i principali:

– divieto di sosta con rimozione forzata in via Cavour, nel tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito, dalle ore 17 alle ore 24 dei giorni 25, 26, 27 e 28 luglio;

– interdizione della circolazione veicolare – tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 20 al 30 luglio, dalle ore 19 alle ore 23, in via del Repuzzolo e via Marconi (tratto da piazza dei Caduti fino a piazza Verdi), con esclusione dei residenti dei settori B e C che avranno la facoltà di accedere a largo Marconi da piazza G. Verdi. Gli stessi residenti potranno uscire da tale area di parcheggio esclusivamente da via Marconi, in direzione piazza Verdi;

– interdizione della circolazione veicolare – tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 20 al 30 luglio, dalle ore 19 alle ore 23 – in via della Sapienza, largo Marconi in direzione di piazza della Repubblica, e via C. Dobici in direzione piazza della Repubblica.

– Nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 luglio, dalle ore 19 alle ore 24, in via Cavour, via Fontanella di Sant’Angelo, via Ascenzi (tratto da piazza dei Caduti a piazza del Plebiscito), in caso di necessità, potrà essere interdetta la circolazione veicolare.

– Qualora le condizioni viarie e viabili delle zone interessate dalla manifestazione lo dovessero richiedere, nella fascia oraria 19-24 del periodo 20-30 luglio, potrà essere interdetta la circolazione veicolare in tutta l’area compresa dalla ZTL “CS” (Centro Storico) anche ai residenti.

Gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale avranno facoltà di consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze; potranno inoltre disporre deviazioni e ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare che dovessero rendersi necessarie. I provvedimenti riguardanti l’interdizione della sosta e del transito si intendono derogati per alcune categorie, ovvero: veicoli di soccorso, emergenza e polizia, nonché, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale, dei veicoli in uso o a servizio di persone disabili munite di apposito contrassegno, dei medici in visita domiciliare urgente, dei mezzi per il servizio di igiene urbana e dei mezzi degli organizzatori, dei mezzi di trasporto pubblico collettivo e individuale (tpl e taxi), compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale delle zone interessate dai provvedimenti stessi.

Per ulteriori info consultare la pagina FB Ombre Festival.

Per la versione integrale delle ordinanze (n. 532 e n. 533 del 17-7-2023), consultare il sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.