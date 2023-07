NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta in Consiglio regionale per chiedere chiarimenti al Presidente Francesco Rocca su quali misure si stanno adottando per contenere il disavanzo sanitario 2023.

La situazione è molto preoccupante, infatti, per la prima volta dopo 10 anni c’è il rischio concreto di avere un disavanzo superiore alla soglia di allerta del 5 per cento del Fondo Sanitario, ovvero oltre i 700 Mln di euro, come dichiarato in più occasioni dallo stesso Rocca, e questo inevitabilmente comporterà il ritorno al regime di commissariamento. Le chiacchiere stanno a zero.

E purtroppo a oggi non solo non vedo misure per contenere il disavanzo 2023, ma al contrario vedo aumentare la spesa verso la sanità privata”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Azione e membro della Commissione Sanità, Alessio D’Amato.