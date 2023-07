NewTuscia – GRAFFIGNANO – Sterpaglie in fiamme questo pomeriggio nei pressi della stazione di Graffignano. Le cause sono ancora da appurare, così come l’estensione dell’incendio.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e carabinieri. Fortunatamente le fiamme non avrebbero raggiunto e abitazioni e la stessa linea ferroviaria sarebbe stata già chiusa per lavori.