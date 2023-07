NewTuscia – TUSCANIA – Prosegue in casa Tuscania Volley l’allestimento del roster per il prossimo campionato di B. Dopo le tre stagioni in A2 (2014/2017) torna a far parte della prima squadra Simone Pieri classe 1996, schiacciatore ricevitore di 178 cm.

Finalmente si torna a giocare a Tuscania nel nostro palazzetto, anche se questo ha significato scendere in serie B.

” Sì, purtroppo siamo dovuti scendere di categoria per via del nostro impianto che non era conforme per la serie A, ma sarà bello riportare la pallavolo a Tuscania e riportare l’entusiasmo al palazzetto”.

Cosa significa per te questo ritorno in prima squadra e in una serie che già conosci avendola praticata tre anni fa a Viterbo?

“Il livello quest’anno rispetto alle ultime stagioni si è alzato. Sarà davvero impegnativo questo campionato ma abbiamo una rosa molto competitiva”.

In serie B ritrovi un allenatore che conosci benissimo Victor Perez Moreno, che tipo è?

“Sì, conosco benissimo Victor, mi ha allenato per tre anni, è molto bravo e preparato: la persona giusta che serviva a dirigere questa squadra”.

Un messaggio per la Bolgia?

“Vi aspetto tutti al palazzetto come nella stagione in cui vincemmo la B1: quest’anno ci divertiremo di sicuro! Forza Tuscania!!”.

Carriera

2023/2024 B Tuscania Volley

2021/2023 C Tuscania Volley

2020/2021 B Volley Life Viterbo

2019/2020 C Volley Life Viterbo

2017/2019 D Tuscania Volley

2014/2017 A2 Tuscania Volley

2016/2014 Giovanili Tuscania Volley