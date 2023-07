NewTuscia – VITERBO – Nei giorni scorsi, 14 15 e 16 Luglio, si sono svolte le finali del campionato di soft dart, dove registriamo alcuni risultati positivi, per i giocatori viterbesi.

Nulla di buono, per quanto riguarda le finali a squadre, praticamente tutte le compagini qualificate per questo torneo, chi prima chi dopo, sono state battute e quindi, nessun risultato utile.

Mentre meglio, nei singoli, dove si registrano ottimi risultati per:

Marco Bonarrigo, Vice Campione Regionale 2023, nella categoria serie B

Onisim Serban, Vice Campione Regionale 2023, nella categoria serie C

Quarta classificata, Andrea Chiodo, nella categoria Donne

Questi i risultati ufficiali della manifestazione.

In seguito si sono disputati alcuni tornei, nella disciplina 701 Master Out a coppie, dove il quarto posto viene conquistato con grande merito, dalla coppia Fuochi/Narcisi

(ricordiamo che Fuochi è di categoria B e Narcisi categoria C), e i primi tre posti, tutti occupati da coppie di serie A.

Nel torneo 501 Master Out, altra bella sorpresa con la coppia formata da Fuochi/Di Totto che ottiene un ottimo secondo posto.

Purtroppo, come si diceva in apertura, non è andata bene per le squadre, tutte eliminate.

Le squadre in gara:

ANDREW’S DART TEAM, AVADAKE DART, AVADAKE DART GIRLS, I 31

19 MIRATO, LA CRICCA DELLA SALSICCIA, CLUB 34, SAND GLASS DART, DART FENER,

BOUTIQUE DELL’ORTO.

I ragazzi/e tornano da San Sepolcro, leggermente amareggiati ma con tanta voglia di riscatto, per il prossimo campionato autunnale, che prevede le finali nazionali a Gennaio 2024, non ci resta che augurare a tutti, Buone Frecce!!!

Soft Dart – Viterbo e Provincia