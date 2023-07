Nei due giorni del festival distribuiti 5 mila calici di birra

NewTuscia – BOLSENA – 5mila calici di birra e oltre 5mila presenze. Sono stati i numeri dell’edizione 2023 di BeerRock, il festival delle birre artigianali organizzato dall’associazione Bella Gente che si è svolto il 7 e l’8 luglio nel centro storico di Bolsena.

Birra e prodotti enogastronomici di eccellenza e musica di qualità sono stati gli ingredienti che hanno decretato il successo del festival. Sono stati nove i birrifici artigianali selezionati, tutti di altissimo livello: Birrificio La Grada, Birra Alta Quota, Birra Turan, Birrificio Itineris, Birra Paradizers, Birra Gradolarum, Birralfina, Birrificio Centolitri e La Birra di Frascati. “Alla base del successo della manifestazione c’è stato il lavoro dei nostri volontari, che hanno trovato la disponibilità e la collaborazione delle attività commerciali bolsenesi – affermano dall’associazione Bella Gente-.

I calici distribuiti e le presenze nella due giorni sono motivo di soddisfazione, per noi, e la dimostrazione che il festival, in questa sua formula che unisce musica, birra e cibo, funziona. Inoltre, la presenza negli stand dei mastri birrai che spiegano le caratteristiche delle birre proposte rappresenta un valore aggiunto, consentendo di fornire tutte le spiegazioni sulle caratteristiche delle birre proposte per berle in modo consapevole”. BeerRock ha avuto il patrocinio del Comune di Bolsena e della Pro loco Bolsena.