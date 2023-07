NewTuscia – ROMA – “Parere favorevole all’unanimità in commissione cultura al piano annuale 2023 relativo agli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale. Si tratta di una serie di disposizioni distinte per grandi aree di intervento per implementare la fruizione del patrimonio culturale dei nostri territori.

Così, dopo il parere favorevole al piano annuale degli interventi in materia di cinema e audiovisivo 2023, ecco un altro importante provvedimento licenziato dalla commissione a testimoniare la volontà di supportare e valorizzare l’ingente patrimonio culturale della nostra regione. Siamo partiti con il piede giusto, dobbiamo proseguire così. La cultura infatti è una ricchezza straordinaria da tutelare e conservare ma allo stesso tempo anche un asset produttivo su cui puntare.”

Lo dichiara la vicepresidente della Commissione cultura, spettacolo, sport e turismo Edy Palazzi (Fdi).