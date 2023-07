NewTuscia – ROMA – Il Trastevere Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Crovello. Classe 2005, difensore sinistro in grado di agire anche come terzino ed esterno di centrocampo, Crovello è cresciuto nel vivaio del Villalba e ha percorso tutta la trafila dalla Scuola Calcio fino alla prima squadra. Con la società guidoniana ha esordito in Eccellenza nella passata stagione, imponendosi come uno dei punti fermi della formazione allenata da Leone. Le sue prestazioni gli sono valse la convocazione in pianta stabile nella Rappresentativa del CR Lazio, con cui ha partecipato al Torneo delle Regioni, al Roma Caput Mundi e al Memorial Fabio Bresci:

“Sono entusiasta di aver ricevuto l’interessamento da parte di una storica società come il Trastevere, che da anni è una delle protagoniste indiscusse della serie D – le prime parole di Crovello – Questo per me rappresenta il primo trasferimento e ringrazio il Villalba per avermi portato fin qui. Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia amaranto, qui c’è un gruppo davvero di grande livello. Metterò il massimo impegno in campo per onorare questa maglia”.