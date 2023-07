NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria e in prima convocazione giovedì 20 luglio alle ore 15,30, nella consueta sala di Palazzo dei Priori. Ne dà notizia il presidente del Consiglio Marco Ciorba. All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

– proposta di delibera avente per oggetto nomina consiglieri comunali all’interno della consulta del volontariato;

proposta di delibera avente per oggetto approvazione regolamento per l’esecuzione di scavi e relativi ripristini su suolo pubblico nell’ambito del territorio comunale;

– proposta di delibera avente per oggetto regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Viterbo – approvazione;

– proposta di delibera avente per oggetto codice etico dello sport – approvazione.