L’happening musicale più atteso dell’estate nella città etrusca in programma domenica 13 agosto, dalle 16 fino a tarda notte, sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi

NewTuscia – TARQUINIA – A Tarquinia Lido torna il Festival Summer Holi 2023, l’happening musicale più atteso dell’estate nella città etrusca organizzato da Sottosuono EventGroup. L’appuntamento è domenica 13 agosto, dalle 16 fino a tarda notte, nella spiaggia libera di piazza delle Naiadi. Quella in arrivo è la quinta edizione, a ingresso gratuito, e si preannuncia speciale, unica e ricca di novità con due grandi palchi, Dj set, animazione, spettacoli, maxi-schermi e tante altre sorprese, tra cui un’area eventi a fare da ingresso con uno stand “colorbag” e stand “mixology”. “La scorsa estate il festival è stato un successo di pubblico, con la partecipazione di tantissime persone – affermano Daniele Limoli e Massimiliano Testaguzzi della Sottosuono EventGroup –. Adulti, giovani e bambini si sono ritrovati insieme per ballare e divertirsi in assoluta sicurezza, un aspetto a cui teniamo particolarmente. Anche quest’anno abbiamo messo in campo uno sforzo organizzativo importante, curando nei minimi dettagli ogni aspetto: da quello logistico a quello artistico”.

Che cos’è il Festival Summer Holi 2023

“Holi” è un festival della tradizione indiana, dedicato ai colori all’amicizia e all’amore. Dalla festa religiosa induista si è preso spunto per un evento dove la combinazione tra musica e colori crea uno spettacolo senza paragoni.

I colori

Rivestono un’importanza fondamentale. Si spruzzano polveri colorate per dipingersi dalla testa ai piedi, quando si balla e si sta insieme per divertirsi. Sono anallergiche, totalmente innocue per la salute. Sono previsti due lanci per riempire di colori l’aria, alle 18.30 e alle 23.30, per dare vita a uno spettacolare caleidoscopio che si muove al ritmo della musica.

Musica e balli

Durante il festival si balla, si canta ci si abbraccia e ci si diverte in compagnia. La spiaggia libera di piazza delle Naiadi si trasformerà in una grande pista da discoteca che vedrà da una parte un palcoscenico di 6 per 10 metri, completo di impianto audio, luci e effetti speciali, quali cannoni CO2, spara coriandoli professionale, monitor ledwall a led di ultima generazione e a basso consumo, fontane fredde; dall’altra un contro palco di 12 per 4 metri con la regia e 2 privè 4 per 4 metri.

Collaborazioni e patrocini

Il Festival Summer Holi 2023 ha il sostegno del Comune, della Pro loco e del Consorzio Assotur, ed è tra le manifestazioni che animerà con Sport’n’Roll e Fermento la località costiera nelle prime due settimane di agosto.

Media partner e main sponsor

Il Festival Summer Holi 2023 ha come media partner IdeaRadio Civitavecchia e main sponsor Guglielmi Rent, Fabio Ottica Fabio, Giò Eventi e pasticceria Vaniglia & Caffè.

I canali social