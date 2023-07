NewTuscia – TARQUINIA – Entra nel vivo l’edizione 2023 dell’Etruria Musica Festival, quella che segna il ventesimo anniversario di una rassegna divenuta appuntamento di prestigio.

Giovedì 20 luglio, alle 21 e 30, l’appuntamento sarà con la musica barocca, con il concerto dell’Ensemble Stelle Vezzose realizzato dagli studenti del Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni: un viaggio nella musica a cavallo tra sedicesimo e diciassettesimo secolo che spazierà da Kapsberger a Monteverdi, da Caccini a Frescobaldi.

Sin dalla prima edizione, inoltre, la caratteristica del Festival è quella di abbinare preziose interpretazioni di musica classica – via via apertasi a finestre di jazz e contemporanea – con location di straordinario fascino e bellezza: a ospitare l’appuntamento del 20 luglio sarà uno dei tesori nascosti del centro storico di Tarquinia, il Chiostro del Monastero delle Benedettine, in via Umberto I.

L’edizione 2023 dell’Etruria Musica Festival è realizzata con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Comune di Cerveteri, con il contributo del Fondo Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici dell’INPS, in collaborazione con la prestigiosa società di concerti OCM Orchestra da camera di Mantova ed il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni.

Il successivo evento in calendario con l’Etruria Musica Festival sarà quindi il 28 luglio, in un’inedita trasferta al Museo Archeologico Nazionale Cerite di Cerveteri, con il concerto dell’Ensemble Barocca.